Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что министр иностранных дел Израиля не обвинил россиян в зверствах в Буче.

Об этом он рассказал на своем канале.

«С Израиля приехал министр иностранных дел Эли Коэн в Киев. Конечно, хорошо, что он приехал, хорошо, что он сказал, что Израиль поддержит в ООН инициативу Зеленского о мирном урегулировании, которая предполагает полный вывод всех российских войск и выдачу всех военных преступников», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, также Эли Коэн съездил в Бучу, где выразил свой ужас от увиденного. Но при этом, как отметил Михаил Шейтельман, министр иностранных дел Израиля не дал прямого ответа на вопрос журналиста о том, обвиняет ли он россию во всех этих преступлениях.

«Он не ответил на такое прямой вопрос. Это странная позиция. С одной стороны, он поехал в Бучу, но, с другой стороны, не назвал виновных», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман рассказал, как изменилась риторика Мюнхенской конференции по безопасности: «Стала украинской победой».

Также Politeka сообщала, что политик Дмитрий Спивак заявил, что россия уже проиграла войну: «Уже истощенная, ослабленная, униженная».