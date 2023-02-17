Основатель и командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий рассказал, почему россия решила наступать 24 февраля, когда зима кончаются и реки начинают разливаться.
Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Я знал на 800%. Когда мне задавали вопрос, будет ли война, я говорил, что будет. Когда? Я говорил, если февраль минус, то это будет апрель. В середине февраля уже все расслабились, а тут – бах. Грубо говоря, знали», - отмечает основатель и командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий.
Как он объясняет, пусть россияне и пошли в наступление в конце зимы, когда разливаются реки, но они не собирались идти по ним, они шли по дорогам. Военный рассказывает, что из-за подрыва дамбы оккупантам пришлось обходить в сторону Бородянки, ее они развалили и хотели маршем пройти, двигаться на Киев.
Но там, продолжает гость программы, им устроили засаду, они решили, что силы серьезные, потому вызвали авиацию и тремя налетами практически Бородянку разбомбили. Тем не менее, констатирует он, если бы дамба не была бы взорвана, они прошли бы дальше.
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«Они шли четко по дорогам, их не интересовали эти разливы, они знали четко, куда идти и как. А когда немножко план уже сбился с подрывом дамбы, с попаданием в засады, байрактары нам помогали, им пришлось разбегаться, тогда они и начали теряться. Самостоятельно отойти от намеченного плана у них не получилось, потому что у них карты 1984 года, они выходят на просеку на какую-то, а там уже коттеджный поселок стоит и наоборот», - рассказывает Павел Патарецкий.
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