Основатель и командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий рассказал, почему россия решила наступать 24 февраля, когда зима кончаются и реки начинают разливаться.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Я знал на 800%. Когда мне задавали вопрос, будет ли война, я говорил, что будет. Когда? Я говорил, если февраль минус, то это будет апрель. В середине февраля уже все расслабились, а тут – бах. Грубо говоря, знали», - отмечает основатель и командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий.

Как он объясняет, пусть россияне и пошли в наступление в конце зимы, когда разливаются реки, но они не собирались идти по ним, они шли по дорогам. Военный рассказывает, что из-за подрыва дамбы оккупантам пришлось обходить в сторону Бородянки, ее они развалили и хотели маршем пройти, двигаться на Киев.

Но там, продолжает гость программы, им устроили засаду, они решили, что силы серьезные, потому вызвали авиацию и тремя налетами практически Бородянку разбомбили. Тем не менее, констатирует он, если бы дамба не была бы взорвана, они прошли бы дальше.

«Они шли четко по дорогам, их не интересовали эти разливы, они знали четко, куда идти и как. А когда немножко план уже сбился с подрывом дамбы, с попаданием в засады, байрактары нам помогали, им пришлось разбегаться, тогда они и начали теряться. Самостоятельно отойти от намеченного плана у них не получилось, потому что у них карты 1984 года, они выходят на просеку на какую-то, а там уже коттеджный поселок стоит и наоборот», - рассказывает Павел Патарецкий.

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