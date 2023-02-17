Народный депутат Александр Качура сообщил, что запасы ракет у россиян с каждым днем истощаются.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, россияне изменили тактику ракетных обстрелов Украины. Оккупанты начали использовать фальшивые цели для того, чтобы выявлять ПВО Украины. Как отметил Александр Качура, оккупанты пытаются придумать новые способы комбинированных атак.

«Такое изменение тактики свидетельствует лишь о том, что россияне стали бережнее относиться к своему ракетному запасу, который с каждым днем у них всё больше истощается», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, сколько бы оккупанты не меняли свою тактику, главной цели достичь они не смогут.

«Они не смогут запугать нас с вами. Рабы никогда не смогут запугать свободных людей», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков рассказал о подготовке россии к новому наступлению: «Они хотят захватить…».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Александр Кочетков рассказал о проблемах в рф: «Наблюдается дефицит ракет и низкое качество ракетных атак».