Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что западные партнеры помогут Украине спланировать контрнаступление.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Соединенные Штаты и другие союзники окажут помощь именно в организации весеннего наступления. Почему это хорошо? Это не просто поставка какого-то отдельного вида вооружений. Это означает, что совместными усилиями будет планироваться это наступление», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, страны-союзники не бросят Украину, не перестанут в какой-то момент поставлять вооружение. Наоборот, как отметил Михаил Шейтельман, будет планироваться всё контрнаступление ВСУ от самого начала и до окончательной победы.

«Будут планироваться все необходимые средства, то есть танки, бронетранспортеры, артиллерия и снаряды. Это самое важное, что нам сейчас нужно. Вот это всё будет по плану, и этот план будет совместный», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков рассказал о подготовке россии к новому наступлению: «Они хотят захватить…».

Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура рассказал, как россия готовится к новому наступлению: «Они идут ва-банк».