Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что западные партнеры помогут Украине спланировать контрнаступление.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Соединенные Штаты и другие союзники окажут помощь именно в организации весеннего наступления. Почему это хорошо? Это не просто поставка какого-то отдельного вида вооружений. Это означает, что совместными усилиями будет планироваться это наступление», - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, страны-союзники не бросят Украину, не перестанут в какой-то момент поставлять вооружение. Наоборот, как отметил Михаил Шейтельман, будет планироваться всё контрнаступление ВСУ от самого начала и до окончательной победы.
«Будут планироваться все необходимые средства, то есть танки, бронетранспортеры, артиллерия и снаряды. Это самое важное, что нам сейчас нужно. Вот это всё будет по плану, и этот план будет совместный», - заявил Михаил Шейтельман.
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Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков рассказал о подготовке россии к новому наступлению: «Они хотят захватить…».
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