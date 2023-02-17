Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что стоит заниматься ликвидацией не столько верхушки кремля, сколько старших офицеров и майоров.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Это не важно абсолютно (ред. – что путин в бункере). Весь вопрос в том, сколько времени готовы потратить, сколько сил и средств готовы в это дело вложить», - отмечает Александр Новохатский.

По словам эксперта, если бы у нас лица, принимающие решения или распоряжающиеся финансами, выделили бы на это достаточно средств и назначили конкретного исполнителя, ответственного за эту программу, то эта программа была бы реализована.

«Политические убийства или устранение ключевых фигур в стане врага – это очень перспективная и интересная тема, которой бы следовало заниматься. Тут целями должны быть не персоны типа патрушева, путина, то есть кремлевская верхушка, тут интересно было бы поработать по любым старшим офицерам и старшим майорам», - рассуждает Александр Новохатский.

К тому же, добавляет политолог, это было бы очень интересно, если бы эта стратегия носила массовой характер, производилась на территории всей российской федерации, в том числе и в беларуси.

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