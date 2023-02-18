Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал о ситуации с дефицитом государственного бюджета и объяснил, от чего он зависит.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как сообщает эксперт, сегодня в бюджете Украины заложен дефицит в 38 миллиардов долларов. А в декабре, отмечает он, речь шла о возможном дефиците в 57 миллиардов долларов, однако уже сегодняшние прогнозы говорят о 48 миллиардах, но это только прогнозы.

«А как будет, решит состояние на фронте, это очень важно. Потому подождем и посмотрим на это. Изменения, которые будут происходить, это не такие большие изменения, мы проголосовали за изменение в 5,5 миллиардов гривен и дефицит увеличился всего лишь на 3,8 миллиардова гривен. Поэтому сказать, что это катастрофические изменения, понятно, что нет», - отмечает Георгий Биркадзе.

Также он напоминает, что у МВФ много программ, по которым Украина может одолжить 1,5-2 миллиарда долларов, в целом возможность закрыть дефицит есть. Кроме того, добавляет эксперт, миллиарды мы можем получить от Европейского банка, а США объявили о дополнительном предоставлении Украине 10 миллиардов долларов.

Как сообщала Politeka, Биркадзе сообщил, что сейчас идет дискуссия, какие именно самолеты поставлять Украине.

Также Politeka писала о том, что Ермолаев рассказал, упадок какого мирового порядка мы наблюдаем сегодня.