Государственной службой финансового мониторинга Украины продолжается борьба по противодействию России.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
По состоянию на 17 февраля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне: произошло исключение возможности осуществления Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance, РФ было ограничено в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
Также благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, в отношении различных бизнес структур по России. Обработано более миллиона финансовых сделок.
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С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга.