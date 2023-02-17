Государственной службой финансового мониторинга Украины продолжается борьба по противодействию России.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на 17 февраля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне: произошло исключение возможности осуществления Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance, РФ было ограничено в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Также благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, в отношении различных бизнес структур по России. Обработано более миллиона финансовых сделок.

С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга.





