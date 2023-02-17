По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, в некоторых штурмовых отрядах ППК "Вагнер" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава.

По словам Маляра, значительные потери повлияли на то, что среди личного состава российских оккупационных войск отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий.

Ранее я озвучивал аналогичную оценку ситуации аналитического отдела ГИ "Правое Дело". 01 ноября в эфире общенациональных телерадиокомпаний мною была озвучена информация, что смертность среди членов ПИК Вагнера достигает 80%.

Отдельно отмечалось, что война в Украине – это отличная возможность для России избавиться от так называемых "отбросов общества". А еще – сбавить шумиху вокруг "грузов 200", прибывающих в РФ из Донбасса.

Примечательно, что за последние месяцы три базы ППК "Вагнера" ​​были накрыты только на территории Луганской области – при чем "благодаря" самому Пригожину, который либо фотографировался на фоне казарм, либо раздавал полезные для ВСУ интервью. Это дало возможность аналитическому отделу ГИ "Правое Дело" идентифицировать локацию расположения казарм ППК "Вагнер". Обнародование подобной информации со стороны Пригожина следует рассматривать как контролируемый утечка информации. Речь идет о сознательном, согласованном с российскими спецслужбами, характере обнародования информации, которая имела целью "утилизацию" членов ППК "Вагнер" руками ВСУ.

В свою очередь, ожесточенные уличные бои в Соледаре с привлечением "зеков" из "Вагнера" ​​также имели целью задачу - утилизацию так называемого "спецконтингента", который бросили фактически на убийство в окружении загонов. Это подтверждала информация самого Пригожина о том, что потери "вагнеровцев" в Соледаре за сутки составляют суммарные потери россиян за неделю на всей линии фронта.

Не случайно выбрана именно такая тактика. Все так называемые гробовые и денежное довольствие, которое должно было идти на личный состав, остается непосредственно у Пригожина.

Таким образом, российскими властями единственным росчерком пера решается несколько вопросов:

-никто не будет скучать по зекам;

-решится вопрос уменьшения процентов смертности в регулярных армейских подразделениях, поскольку эти лица формально будут считаться за частной военной компанией;

благодаря этому несколько снимется социальное напряжение среди населения, чьи родственники принимают или могут потенциально принять участие в так называемой "специальной операции".

Напомним, на днях британская разведка подтвердила инсайд "Правого Дела", что внедрение обязательной военной подготовки в российских школах и высших учебных заведениях свидетельствует о дальнейшей милитаризации РФ.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда инсайды украинских и западных исследований по ситуации на востоке Украины фактически подтверждают данные аналитического отдела ГИ "Правое Дело".

Дмитрий Снегирев