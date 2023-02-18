Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что предприниматели у власти могут помочь бизнесу в Украине эффективнее развиваться.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Бизнесмены должны обеспечить свое представительство в Верховной Раде. И не только свое, но и представительство граждан. То есть, обладая финансовым ресурсом, предприниматели должны помочь политикам из бизнеса зайти во власть. Конечно, это не олигархический бизнес», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, предприниматели должны идти во власть, чтобы добиться хотя бы каких-то изменений, которые помогут бизнесу в Украине эффективнее развиваться. Как отметил Павел Себастьянович, только предприниматели, которые развивают свой бизнес в Украине, могут рассказать о том, как это сделать успешнее.

«Если какой-то бизнес захочет это поддержать, то любой из них может влиться в эти ряды. В принципе, все проблемы понятны, которые надо решать, их только надо начать решать», - заявил Павел Себастьянович.

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