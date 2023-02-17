Основатель и командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий заявил, что в 2014 году был шанс не допустить оккупации и аннексии Крыма.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Было такое сложное нехорошее время, я хочу сказать, когда быть бойцом с оружием в руках, защищать свою землю было как-то непонятно. Все боялись взять на себя ответственность, я имею в виду первых лиц на тот момент государства», - рассказывает Павел Патарецкий командир спецподразделения «Хорт».

По его словам, в 2014 году никто даже не отдавал нормальные приказы, говорили делать, как хотим, поступать на свое усмотрение, так все и происходило. Тем не менее, убежден военный, спасти Крым тогда можно было.

«На этот вопрос у меня были ответы, с годами они меняются, но суть осталась одна. Если бы началось сопротивление и мы смогли бы деблокировать как минимум Феодосию, морскую пехоту и вместе с ними выйти на побережье моря в Керчи, то, в принципе, закрепиться можно бы было», - объясняет Павел Патарецкий.

В частности, отмечает гость программы, если бы наши бойцы зашли в горы, то выбить их оттуда было бы очень сложно, и Крым отстоять можно было бы.

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