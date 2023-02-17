Основатель и командир спецподразделения «Хорт» Павел Патарецкий рассказал, где, когда и как было создано это подразделение, а также что значит их название.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«В начале 2014 года, когда уже Майдан заканчивался, мы создали на границе с Крымом, на лини размежевания из числа добровольцев некий круг лиц с оружием в руках, готовых защищать свою родную землю», - рассказывает Павел Патарецкий командир спецподразделения «Хорт».

По его словам, тогда у них было порядком 700 человек, они создали общество, способное дать отпор как минимум наступлению россиян на данном участке. Как отмечает военный, это была Новоалексеевка, Геническ, Кириловка. Когда встал вопрос, как называть себя, добавляет гость программы, у них уже была определенная идеология.

Он объясняет, что Хорт в староукраинской интерпретации – это полубог, полуволк. В Украине, рассказывает военный, было несколько тотемных животных, у казаков-характерников в том числе, это именно хорт, хищник, волк. А потом уже россияне, добавляет он, перевели это как собака.

«В данном случае это волк, полубог, полуволк, хищник, способный защищать свою стаю и дальше своих территорий не пойдет, то есть мы не нападем, мы защищаем», - подчеркивает Павел Патарецкий.

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