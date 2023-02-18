Публицист Александр Новохатский сообщил, что ценности украинцев роднят их с американским народом.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Настоящие социологические исследования о том, что такое Украина, свидетельствуют о том, что у нас консервативные ценности проявляются в следующем: семья, свобода, справедливость. Вот именно те три столба, на которых держится украинский консерватизм», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, это не имитация, а настоящие украинские ценности, которые есть у каждого человека, идентифицирующего себя как украинец. Как отметил Александр Новохатский, именно эти принципы, согласно которым на сегодняшний день живет каждый украинец, выражают консервативную украинскую идею.

«И это именно та идея, которая роднит нас с американским народом», - добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, идеолог Олесь Доний объяснил, откуда у украинцев способность к борьбе.

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