Превышение служебных полномочий, что привело к масштабной незаконной рубке с убытком более чем в 157 млн ​​грн – подозревают главу подразделения Ужанского НПП

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Закарпатской областной прокуратуры главы одного из подразделений Ужанского национального природного парка сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 36). .

По данным следствия, с разрешения подозреваемой в течение осенне-зимнего периода 2021 года и весенне-летнего периода 2022 года на территории Ужанского НПП была осуществлена ​​масштабная порубка почти двух тысяч деревьев. При этом лицо, являясь должностной лицом государственной охраны природно-заповедного фонда Украины, то есть правоохранительного органа, должно было обеспечить сохранение уникальных природных комплексов Карпат, расположенных на территории нацпарка.

Нанесенный от противоправных действий ущерб государственным интересам составил более 157 млн ​​грн. Ее расчет осуществлен Государственной экологической инспекцией в Закарпатской области и подтвержден выводами инженерно-экологической экспертизы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Шестого следственного отдела (с дислокацией в г. Ужгороде) ТУ ДБР при оперативном сопровождении Закарпатского управления ДВБ НПУ и с привлечением спецподразделения КОРД.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.