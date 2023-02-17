При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Закарпатской областной прокуратуры главы одного из подразделений Ужанского национального природного парка сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 36). .
По данным следствия, с разрешения подозреваемой в течение осенне-зимнего периода 2021 года и весенне-летнего периода 2022 года на территории Ужанского НПП была осуществлена масштабная порубка почти двух тысяч деревьев. При этом лицо, являясь должностной лицом государственной охраны природно-заповедного фонда Украины, то есть правоохранительного органа, должно было обеспечить сохранение уникальных природных комплексов Карпат, расположенных на территории нацпарка.
Нанесенный от противоправных действий ущерб государственным интересам составил более 157 млн грн. Ее расчет осуществлен Государственной экологической инспекцией в Закарпатской области и подтвержден выводами инженерно-экологической экспертизы.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Шестого следственного отдела (с дислокацией в г. Ужгороде) ТУ ДБР при оперативном сопровождении Закарпатского управления ДВБ НПУ и с привлечением спецподразделения КОРД.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.