Политолог Алексей Буряченко заявил, что огромное количество скандалов, затронувших в последнее время и власть, и олигархов, сильно повлияет в целом на политический ландшафт в Украине.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По мнению эксперта, сегодня стоит говорить не столько о новом политическом сезоне, сколько о кардинальном изменении политического ландшафта. То есть, объясняет он, к войне добавилось сейчас огромное количество скандалов и это касается и властей, и олигархов, влияющих на внутреннюю политику.

«Это теневые фигуры, которые никогда не любили публичность, а сейчас их за коррупционные уши вытягивают правоохранительные органы на свет, и тем самым меняют политический ландшафт так или иначе», - подчеркивает Алексей Буряченко.

Итак, заключает гость программы, стоит ожидать абсолютного изменения политического ландшафта как на местах, так и на центральном уровне, это вещи связанные. Как он объясняет, если ничего не меняется на местах, то не будет запроса и на центральном уровне, если же не изменится ничего сверху, ничего и не будет транслироваться вниз.

Как сообщала Politeka, Яли прокомментировал заявление Пекина о том, что воздушные шары США более 10 раз пролетали над Китаем.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, как проходит мировоззренческая реформация.