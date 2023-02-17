Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что россияне должны предпринять определенные меры, чтобы украинцы их когда-то простили.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Как можно простить россию? Россия что, просила прощения, она что, выплатила уже репарации? Она на коленях просила прощения? Канцлер Германии на коленях просил прощения в Освенциме. Вот пока президент россии на коленях не будет просить прощения, так разговоров не может быть никаких», - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, и даже после того, как путин станет на колени и будет извиняться перед украинским народом, не факт, что украинцы его простят. Как отметил Михаил Шейтельман, пока что ни о каком перемирии, о прощении россиян, россии как государства и речи быть не может.
«Государство и народ не прощаемы, пока они сами не предпримут для этого множество шагов», - добавил Михаил Шейтельман.
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