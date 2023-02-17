Подавляющее большинство украинцев (86,2%) считают успешными международные визиты Владимира Зеленского. Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group 11 февраля 2023 г. с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

На вопрос «Знаете ли вы, что Президент Владимир Зеленский провел ряд международных поездок на этой неделе?» 91,5% опрошенных ответили утвердительно, еще 6% что-то слышали об этом, но не уверены. И только 2,5% респондентов не слышали ничего о международных визитах Президента.

Оценивая результаты международных визитов главы государства, 86,2% украинцев назвали их успешными, из них 34,9% – абсолютно успешными, 51,3% – более успешными, чем неуспешными. Однако 4,4% опрошенных считают их неуспешными, снизу 3,3% более неуспешными, чем успешными, 1% - абсолютно неуспешными. Затруднились ответить 9,5% респондентов

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Сбор данных проходил 11 февраля в рамках подготовки проекта "Пульс Недели". Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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