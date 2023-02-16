Украинцы оценили деятельность главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Социологическое исследование было проведено компанией Active Group 11 февраля 2023 г. с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.
На вопрос «Знаете ли вы о Даниле Гетманцеве (Народном депутате Украины, председателе Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике)?» 9% респондентов ответили, что хорошо осведомлены о его деятельности, 36,5% - знают, но не следят внимательно за ним, 29,3% лишь где-то слышали эту фамилию, 25,3% впервые слышат эту фамилию.
Оценивая деятельность Даниила Гетманцева, 1,9% респондентов ответили «исключительно положительно», 8,8% – «более положительно». 40,5% опрошенных оценили его деятельность более негативно и 26,7% - исключительно негативно. Затруднились ответить 22,1% респондентов.
Отвечая на вопрос «Влияет ли оценка Гетманцева (положительная или отрицательная) на вашу оценку партии Слуга Народа?» 34,8% опрошенных сказали, что влияет, из них 13% ответили, что сильно влияет, 21,7% – влияет, но не сильно. Однако 36,5% украинцев ответили, что не влияет, из них 20,4% – практически не влияет, 16,1% – совсем не влияет. Затруднились ответить 28,8% респондентов.
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Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Сбор данных проходил 11 февраля в рамках подготовки проекта "Пульс Недели". Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.
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