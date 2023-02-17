Почти 90% украинцев считают, что министр должен уходить в отставку, если в его министерстве обнаружены факты систематической коррупции. Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group 11 февраля 2023 г. с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Отвечая на вопрос «Как вы считаете, должен ли министр уходить в отставку, если в его министерстве обнаружены факты систематической коррупции?» 70,8% опрошенных ответили «однозначно да», 19% – «скорее да». И только 5% считают, что министр не должен уходить в отставку, из них 4% ответили «скорее нет», 1% - «нет». Затруднились ответить 5,3% опрошенных.

На вопрос «Знаете ли вы об обысках в системе таможен?» 59% украинцев ответили утвердительно, 26,5% – что-то слышали об этом, но не уверены, 14,5% – ничего не слышали.

Отвечая на вопрос «Как вы считаете, это реальная борьба с коррупцией или исключительно демонстрация (показуха)?» 46,5% опрошенных сказали, что это борьба с коррупцией, из них 8,2% ответили, что это исключительно борьба с коррупцией, 38,3% - это больше борьба с коррупцией. Однако, 46,2% украинцев ответили, что это демонстрация, из них 37,1% – это больше демонстрация, 9,1% – это исключительно демонстрация. Затруднились ответить 7,3% респондентов.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Сбор данных проходил 11 февраля в рамках подготовки проекта "Пульс Недели". Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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