Политолог Руслан Бизяев сообщил об информации, что крупный российский бизнес отказался скидываться в государственный бюджет рф, а это 250 миллиардов рублей.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, ответ на вопрос, сбежит путин или спрячется после обрушения фронта, мы получим, когда поймем перипетии президентских выборов в россии. А для него же, добавляет политолог, ключевой вопрос – пойдет или не пойдет путин на эти выборы.

«Частично ответ на этот вопрос мы получим 22 февраля, когда намечается у него обращение. Там будут понятны хотя бы приблизительные контуры. А пока путин держит баланс и ближайший год в этом смысле в россии будет очень интересным и показательным», - подчеркивает Руслан Бизяев.

Попутно он отмечает, что недавно прошла информация, что российский крупный бизнес отказался скидываться в российский бюджет на сумму 250 миллиардов рублей. И судя по всему, добавляет эксперт, там тоже на горизонте уже национализация, а это понравится далеко не всем.

«Поэтому, сбежит он или не сбежит, сказать трудно. До 2024 года, до финала президентской гонки рассуждать об этом, мне кажется, преждевременно. А как будет развиваться ситуация на фронте и что считать поражением россии, даже внутри российского общества однозначного ответа на этот вопрос нет» - заключает Руслан Бизяев.

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