Юрист и военный Святослав Дубина сообщил, что в Украине предприятия вынуждены доказывать свою правоту много лет.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть специальная аналитическая программа, которая работает в Германии, Австрии и других странах, куда ты загружаешь всю отчетность, и тебе показывает по предприятию, есть ли там нарушения, есть ли там какие-то хищения или нет. И уже выбрав этот объект, контролирующие и правоохранительные органы начинают по нему работать», - сообщил Святослав Дубина.

По словам юриста, уже после этого анализа происходит проверка на предприятии либо начинается какое-то расследование, устанавливаются лица, которые причастны к махинациям, и устанавливается схема. Как отметил Святослав Дубина, потом уже с конкретными фактами предприятия доводят свою правоту либо в суде, либо во время налоговых споров.

«А у нас происходит нарушение прав предпринимателей. То есть не орган должен доказать нарушение, всё происходит путем блокировки конкретного предприятия. И потом предприятие годами пытается доказать свою правоту», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, экономист Юлия Глушко сообщила, как сейчас должны функционировать областные бюджеты в Украине: «Должны доказать смету».

Также Politeka сообщала, что Алексей Кущ объяснил, какие меры помогут окончательно побороть коррупцию в стране: «Это сетевое явление».