Юрист и военный Святослав Дубина сообщил, что в Украине предприятия вынуждены доказывать свою правоту много лет.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Есть специальная аналитическая программа, которая работает в Германии, Австрии и других странах, куда ты загружаешь всю отчетность, и тебе показывает по предприятию, есть ли там нарушения, есть ли там какие-то хищения или нет. И уже выбрав этот объект, контролирующие и правоохранительные органы начинают по нему работать», - сообщил Святослав Дубина.
По словам юриста, уже после этого анализа происходит проверка на предприятии либо начинается какое-то расследование, устанавливаются лица, которые причастны к махинациям, и устанавливается схема. Как отметил Святослав Дубина, потом уже с конкретными фактами предприятия доводят свою правоту либо в суде, либо во время налоговых споров.
«А у нас происходит нарушение прав предпринимателей. То есть не орган должен доказать нарушение, всё происходит путем блокировки конкретного предприятия. И потом предприятие годами пытается доказать свою правоту», - заявил Святослав Дубина.
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