Более 73% украинцев против исключения истории Украины из перечня обязательных дисциплин тестирования абитуриентов. Таковы данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group 11 февраля 2023 г. с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Отвечая на вопрос «Слышали ли вы об исключении истории Украины из перечня обязательных во время тестирования выпускников школ (Национальный мультипредметный тест ВНО)?» 28,5% опрошенных ответили утвердительно, 12% что-то слышали об этом, но не уверены, 59,5% опрошенных об этом не слышали.

На вопрос «Поддерживаете ли вы исключение истории Украины из перечня обязательных дисциплин тестирования абитуриентов?» 15,5% респондентов ответили, что поддерживают, из них 6,3% полностью поддерживают, 9,3% - скорее поддерживают. Однако 73,5% не поддерживают такую ​​инициативу, из них 38,5% – скорее не поддерживают, 35% – категорически не поддерживают. Затруднились ответить 11% респондентов.

Отвечая на вопрос, ряд политиков выступили категорически против исключения истории Украины из обязательного теста. Как вы считаете, они руководствуются более патриотическими интересами или просто стремятся к пиару?» 39,3% опрошенных сказали, что это патриотизм, из них 9% ответили, что политики руководствуются больше патриотическими интересами, 30,3% – больше патриотическими интересами. 44,5% опрошенных считают, что это лишь пиар со стороны политиков, из них 34,3% ответили, что политики больше стремятся к пиару, 10,3% - исключительно стремятся к пиару. Затруднились ответить 7,3% респондентов.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Сбор данных проходил 11 февраля в рамках подготовки проекта "Пульс Недели". Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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