Политический аналитик из Израиля Соломон Манн прокомментировал рекомендации МИД Франции, Канады и ряда других стран своим гражданам срочно покинуть территорию беларуси.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По мнению эксперта, беларусь не вступит в какие-либо военные действия и с ее территории не будет этого н.е будет. Как он объясняет, россия бережет беларусь как определенный ресурс, который дает возможность как бы разграничиваться с Западом. К тому же, добавляет аналитик, беларусь не находится под всеми теми санкциями, под которыми находится россия, поэтому она может иногда смягчать те жесткие экономические условия, в которые попала страна-агрессор.

«В таких условиях обычно не жертвуют такими важными фигурами. Поэтому я думаю, что с территории беларуси ничего не произойдет в отношении Украины», - подчеркивает Соломон Манн.

Почему же западные страны стараются убрать оттуда своих граждан, отмечает он, понятно, ведь граждане западных стран просто так в беларусь не ездят. По словам гостя программы, это не того уровня страна, чтобы там находились какие-то научные, технические, промышленные миссии, поэтому иностранцы там – это немного туристов и много людей, которые занимаются политикой.

«А это значит, что они под ударом, они будут в опасности. беларусь не является такой уж открытой и свободной страной, в которой можно говорить все, что попало, и все что нравится. Поэтому в условиях жесткого противостояния, которое назревает сейчас, граждане иностранных государств, которые, возможно, занимаются политикой, будут под каким-то ударом», - объясняет Соломон Манн.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, влияет ли обострение между США и Китаем на российско-украинскую войну.

Также Politeka писала о том, что Бизяев прокомментировал определенные детали поездки Зеленского в Европу.