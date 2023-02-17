Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что россии уже даже мобилизация не помогает.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Украина продемонстрировала всему миру, что большую войну, бессмысленную, кровопролитную, террористическую, абсолютно кровожадную, нечеловеческую войну путин уже проиграл. Стратегически, тактически, оперативно, геополитически россия проиграла», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, ни одной большой цели кремль за год войны так и не достиг. Как отметил Дмитрий Спивак, ни оккупировать Украину, ни сменить власть россия не смогла. Они небольшие города пытаются взять месяцами, и даже мобилизация не помогает.

«Конечно, россия уже истощенная, ослабленная, униженная. Россия потеряла определенные рынки и влияние, потеряла свое место в геополитических раскладах», - сообщил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман рассказал, как изменилась риторика Мюнхенской конференции по безопасности: «Стала украинской победой».

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