Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что самолеты F-16 очень дороги в обслуживании, поэтому сейчас идет дискуссия, какие именно самолеты поставлять Украине.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, самолеты F-16 действительно очень дорогие в обслуживании, 8-15 тысяч долларов на один полет, типа заправить его и т.д. В то же время он отмечает, что есть и другие самолеты, вдвое дешевле, их заправка стоит примерно 5-7 тысяч долларов.

«Поэтому сейчас идет дискуссия, какие самолеты мы берем. Разумеется, это засекреченная информация, нет доступа к этой информации. Я считаю, что да, это дорогие в обслуживании самолеты, но это очень важно, потому что, кто контролирует воздух, тот и контролирует пространство. Поэтому очень важно, чтобы у нас были эти самолеты», – объясняет Георгий Биркадзе.

Также он отмечает, что на фронте очень многое решает артиллерия, на нее приходится где-то 70%, поэтому нам также ее нужно больше, но и самолеты – тоже обязательно.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что украинцы всегда достигают цели, которые ставят перед собой.

Также Politeka писала о том, что Яли прокомментировал заявление Пекина о том, что воздушные шары США более 10 раз пролетали над Китаем.