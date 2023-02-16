Народный депутат Александр Качура сообщил, что россия во время нового наступления бросит на фронт сотни тысяч своих мобилизованных.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, россияне готовятся к масштабному наступлению в ближайшее время. Как отметил Александр Качура, такая спешка связана с попытками россиян достичь хотя бы каких-то успехов на фронте до того, как Украина получит тяжелое вооружение от западных партнеров.

«Они (россияне – Ред.) идут ва-банк, задействуют всё, что накопили к этому времени. Иного пути у них уже нет. В мясорубку будут брошены сотни тысяч мобилизованных и зэков», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, кремль людей не жалеет, российский народ для него – это всего лишь расходный материал.

«Но мы готовы, наш народ из стали, орда будет уничтожена и захлебнется в собственной крови», - добавил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков рассказал о подготовке россии к новому наступлению: «Они хотят захватить…».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Тарас Загородний рассказал, как танки помогут Украине на фронте: «Не думаю, что будет поздно».