Политолог Олесь Доний объяснил, что царь-батюшка – это не обязательно положительный персонаж, это может быть диктатор, правление которого заканчивается тысячей смертей.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Восточная идея – это батюшка-царь. Он может быть положительным, а может быть отрицательным. Такой же батюшка-царь, кроме Южной Кореи, есть и в Северной Корее. Батюшка-царь же не обязательно индивидуализированный образ, это может быть компартия, большая сила, которая пришла с революционными идеями и потом не отдает власть из рук», - объясняет Олесь Доний.

Многие, констатируют он, рассчитывают на приход какого-то одного политика или элит к власти и верят в это. Так почему же, спрашивает идеолог, эти люди не голосуют за настоящих политиков и за настоящие элиты, почему предпочитают нечестных?

«Один из принципов ступеней концепции – «Учись выбирать» – вызывает критику. Это нужно учиться самостоятельно выбирать. Легче надеяться, как Емеля на печи, когда придет царь-батюшка и наладит все в стране, нужно только настоящего президента, вот поставить и все будет. Ничего не будет с такой позицией. Начинать нужно с себя. Никакого царя-батюшки!», - подчеркивает Олесь Доний.

В то же время сам идеолог со своей концепцией «25 ступеней к общественному счастью», отмечает он, не претендует стать этаким царем-батюшкой. По словам эксперта, эта концепция никак не привязана именно к нему и предполагает реформирование собственного мировоззрения каждого.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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