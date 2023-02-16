16 февраля 2022 на фоне ожидания полномасштабного вторжения российской орды в нашу страну Президент Украины объявил о новом празднике - День единения. Тогда, правда, в целом объединялись только чиновники, когда выполняли предписания Указа о поднятии флагов и исполнении Гимна в 10:00. Украинцы же потребовали от власти более радикальных действий по подготовке к очередной российско-украинской войне. И вот наступило 24 февраля.
Сейчас, почти год спустя, власти снова призывают нас объединиться, однако уже не так активно и массово.
Чтобы я посоветовал сделать власти для РЕАЛЬНОГО, а не ОДНОДЕННОГО единения.
Год тяжелой и кровопролитной войны продемонстрировал, что объединяющими факторами нашего народа стали: ЛЮБОВЬ к УКРАИНЕ и НЕНАВИСТЬ К ЗАГРАЖНИКАМ. Обе составляющие мужественного противостояния и выживания никакого отношения к деятельности власти не имеют.
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Власть должна была бы ОБЪЕДИНАТЬ народ воюющей УКРАИНЫ профессиональными, патриотическими и честными действиями в интересах всего общества.
Ибо нельзя консолидировать согласно Указу Президента:
- должностных лиц, которые увеличили свои зарплаты и премии и народ, который то и дело сидит на простое или в отпуске за свой счет;
- владельцев, обновляющих свои автопарки за бюджетные средства и людей, собирающих свои средства на авто для военных;
- мародеров на тендерах и волонтерских пенсионеров…
Поэтому объединить должно солидарное и справедливое участие всех в борьбе за победу в войне.
Народ искренне объединится с властью:
- когда увидит РАВНОВЕЛИКИЙ вклад ВСЕХ И КАЖДОГО:
- когда неадекватные зарплаты должностных лиц не будут превышать среднюю 13-тысячную зарплату в стране;
- когда стотысячные пенсии судей сравняются со средней пенсией в 4 тыс. 500 грн. ;
- когда всевозможные блатные и их друзья перестанут «мужественно» волонтерить в Монако, ОАЭ или Таиланде;
- когда за коррупцию будут сажать в тюрьму, а не просто увольнять или назначать советниками;
- когда депутатов запрещенных партий-слуг Путина не только лишат мандатов, но и накажут за коллаборационизм;
- и когда будем слышать от представителей власти военную правду, но ура-патриотическую ложь…
Вы спросите: а что ДА МОЖНО?
Отвечу: ДА НАДО!
Если власть действительно хочет реального, а не одноразового единения с народом, а мы все вместе стремимся к скорейшей ПОБЕДИ над исконным ВРАГОМ!