Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

16 февраля 2022 на фоне ожидания полномасштабного вторжения российской орды в нашу страну Президент Украины объявил о новом празднике - День единения. Тогда, правда, в целом объединялись только чиновники, когда выполняли предписания Указа о поднятии флагов и исполнении Гимна в 10:00. Украинцы же потребовали от власти более радикальных действий по подготовке к очередной российско-украинской войне. И вот наступило 24 февраля.

Сейчас, почти год спустя, власти снова призывают нас объединиться, однако уже не так активно и массово.

Чтобы я посоветовал сделать власти для РЕАЛЬНОГО, а не ОДНОДЕННОГО единения.

Год тяжелой и кровопролитной войны продемонстрировал, что объединяющими факторами нашего народа стали: ЛЮБОВЬ к УКРАИНЕ и НЕНАВИСТЬ К ЗАГРАЖНИКАМ. Обе составляющие мужественного противостояния и выживания никакого отношения к деятельности власти не имеют.

Власть должна была бы ОБЪЕДИНАТЬ народ воюющей УКРАИНЫ профессиональными, патриотическими и честными действиями в интересах всего общества.

Ибо нельзя консолидировать согласно Указу Президента:

- должностных лиц, которые увеличили свои зарплаты и премии и народ, который то и дело сидит на простое или в отпуске за свой счет;

- владельцев, обновляющих свои автопарки за бюджетные средства и людей, собирающих свои средства на авто для военных;

- мародеров на тендерах и волонтерских пенсионеров…

Поэтому объединить должно солидарное и справедливое участие всех в борьбе за победу в войне.

Народ искренне объединится с властью:

когда увидит РАВНОВЕЛИКИЙ вклад ВСЕХ И КАЖДОГО:

- когда неадекватные зарплаты должностных лиц не будут превышать среднюю 13-тысячную зарплату в стране;

- когда стотысячные пенсии судей сравняются со средней пенсией в 4 тыс. 500 грн. ;

- когда всевозможные блатные и их друзья перестанут «мужественно» волонтерить в Монако, ОАЭ или Таиланде;

- когда за коррупцию будут сажать в тюрьму, а не просто увольнять или назначать советниками;

- когда депутатов запрещенных партий-слуг Путина не только лишат мандатов, но и накажут за коллаборационизм;

- и когда будем слышать от представителей власти военную правду, но ура-патриотическую ложь…

Вы спросите: а что ДА МОЖНО?

Отвечу: ДА НАДО!

Если власть действительно хочет реального, а не одноразового единения с народом, а мы все вместе стремимся к скорейшей ПОБЕДИ над исконным ВРАГОМ!