Политолог Руслан Бизяев прокомментировал определенные детали поездки Зеленского в Европу и заявил, что международные организации, очевидно, окончательно больше не могут закончить российско-украинскую войну.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

О большом турне президента Зеленского, отмечает эксперт, уже много написано, обсуждено, предположено о результатах и последствиях. Тем не менее, утверждает он, стоит обратить внимание не только на то, что анализируют, но и на то, что осталось за кулисами, о чем не писали, о некоторых интересных оттенках нынешней картины.

«Первое – официально тот круг вопросов, который поднимался во время переговоров и поднимается сейчас – это не совсем функциональные обязанности президента. Это скорее функциональные обязанности министров иностранных дел, министра обороны, возможно, премьер-министра. Но полетел лично президент Зеленский. Скорее всего за кулисами официальных переговоров была определенная часть, которая пока остается для нас неизвестной», - рассуждает Руслан Бизяев.

Также, констатирует политолог, на этом этапе мы увидели подход к войне и миру с точки зрения Британии и Европы, но они совпадают в том, что россия не может победить на поле боя и аннексия территории независимого государства в 21 веке недопустима.

«Второе – так называемые международные институты эту проблему решить не могут, ни Совет Безопасности ООН, ни какие-либо другие структуры, которые создали после Второй мировой войны. Также фактически от этой войны самоустранилась организация НАТО. Это уже уверенный факт, потому что переговоры ведутся на уровне конкретных государств и руководства этих государств», - подчеркивает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, легко ли дался Великобритании выход из ЕС.

Также Politeka писала о том, что Вышинский рассказал об искусстве 20-30-х годов.