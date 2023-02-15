Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что российские ракеты стали менее точными из-за отсутствия необходимых комплектующих.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Качество этих ракетных атак значительно хуже, чем было изначально. Скорее всего, проблемы с надежностью новых ракет. Для этих атак они производят и накапливают примерно 50-70 ракет примерно в течение трех недель. Часть они модернизируют, а часть создают фактически с нуля», – сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, те ракеты, которые сейчас производит россия, менее точны из-за отсутствия необходимых комплектующих. Как подчеркнул Александр Кочетков, чтобы увеличить результативность своих ракетных атак, россияне используют «Шахеды». Таким образом, враг пытается истощить украинскую ПВО.

«Наблюдается дефицит ракет и низкое качество ракетных атак, потому что они не поражают наши критические цели. И главное то, что их (ракет – Ред.) такое количество, что наше ПВО справляется с ними», - заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков сообщил, какое максимальное количество ракет способна запустить россия.

Также Politeka сообщала, что военный Святослав Дубина рассказал о том, как Украина может минимизировать свои потери на фронте.





