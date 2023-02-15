Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что искусственный интеллект работает иначе, чем поисковые системы.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Что такое ChatGPT? Фактически, это первый опыт создания интеллектуального помощника, улучшенная версия всяких мобильных помощников, которые были имплементированы в мобильные средства связи и в мобильные телефоны ведущими компаниями в предыдущие годы», - сообщил Святослав Вышинский.
По словам публициста, можно считать, что этот чат-бот – это личный интеллектуальный помощник, который позволяет человеку находить всю необходимую информацию и помогает делать с нее выводы. Как отметил Святослав Вышинский, этот искусственный интеллект отличается от обычной концепции поисковой системы, которая есть, например, в Google.
«В поисковой системе вы вводите запрос информации. Вы можете, конечно, поставить вопрос, но информацию выдают в сыром виде. Дальше с этой информацией уже необходимо самостоятельно работать и делать определенные выводы», - заявил Святослав Вышинский.
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Как писала ранее Politeka, публицист Святослав Вышинский сообщил, что ждет мировой интернет в будущем: «Это логическое следствие».
Также Politeka сообщала, что Олесь Доний рассказал, что, чтобы родить что-то новое, следует научиться ставить под сомнение старое.