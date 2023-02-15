Политолог-международник Максим Яли прокомментировал заявление Пекина о том, что воздушные шары США более 10 раз пролетали над Китаем еще с начала прошлого года.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Во-первых, отмечает эксперт, следует отметить, что это не новый феномен, это наблюдался и раньше, в частности другой вопрос, который именно сейчас к ним привлекли такое внимание.

«С точки зрения изменений политических доктрин Соединенных Штатов это вполне естественно. Я напомню, что в прошлогодней доктрине национальной безопасности и в предыдущей, вышедшей при президентстве Трампа, Китай определили как ключевого противника в борьбе за глобальное лидерство», - рассказывает Максим Яли.

Попутно он замечает, что в последние годы мы видим, как удачно и быстро Китай выходит из кризиса, в отличие от США и других стран Запада. По словам политолога, разница в военном и научно-техническом потенциале значительно уменьшилась, а по прогнозам американских стратегов Китай может догнать США по экономическому потенциалу до 2025 года, а по военному чуть позже.

«Начиная с президентства Дональда Трампа Китай стал в центре внимания Соединенных Штатов и началось обострение сначала на уровне риторики, а затем начались и шаги. После того как президентом стал Джо Байден, ничего не изменилось. Тем более, что Соединенные Штаты начали создавать новый альянс государств в 2021 году при участии Австралии, Великобритании, Соединенных Штатов, чтобы уменьшить влияние Китая на регион», - заключает Максим Яли.

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