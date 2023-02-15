Политолог-международник Максим Яли рассказал, что, несмотря на обострение китайско-американских отношений, Китай не решится помогать россии в войне, опасаясь санкций.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Пока мы не видим информации о том, что Китай начинает предоставлять военное снаряжение (ред. – россии), не говоря уже об оружии или помощи в обходе санкций», - утверждает Максим Яли.

С самого начала полномасштабного вторжения, говорит он, был диалог между Пекином и Вашингтоном, они достигли согласия, что Пекин не будет вмешиваться и активно помогать. Тем более, добавляет эксперт, были периоды, когда в преддверии введения нефтяного эмбарго крупнейшие китайские компании также откладывали закупку российской нефти.

«То есть фактически Китай понимает, что есть огромные риски быть, так сказать, присоединенными к этой оси зла и могут ввести санкции против Китая», - отмечает Максим Яли.

По его словам, до сих пор американский рынок является крупнейшим рынком сбыта китайской продукции, особенно это важно сейчас, когда Пекин ослабляет политику, снимает ограничения для того, чтобы был определенный экономический рост. Санкции, констатирует политолог, Китаю не нужны.

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