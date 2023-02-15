Певец Александр Кривошапко сообщил, что не стоит пытаться понять российскую пропаганду и мышление россиян.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Они (русские – Ред.) живут в другом измерении. Нужно понимать, что мы, как две разные операционные системы, мы не понимаем друг друга, у нас другие системы координат и ординат. Это нужно просто понять, запомнить и отпустить», – сообщил Александр Кривошапко.

По словам певца, российская пропаганда создается на ровном месте и по любому поводу, поэтому как-то реагировать на это нет смысла. Как отметил Александр Кривошапко, россияне рассказывали и про украинских боевых гусей, и про боевых комаров. После таких абсурдных заявлений больше вопросов к российской пропаганде не должно возникать.

«Нам нужно это понять и не пытаться ничего доказывать. У нас уже своя история, они в нашем прошлом. Да, они сейчас стоят нам костью в горле, но мы их перебьем и будем дальше развиваться. Нам не нужно о них думать», – добавил Александр Кривошапко.

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