Юрист Андрей Довбенко сообщил, что готов принять участие в допросе НАБУ из-за видеосвязи.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

“Уже в пятый раз вызывают меня на допрос в НАБУ. Очередная дата, когда он состоится, – сегодня, 15 февраля. Уже в пятый раз сообщил, что готов принять участие через видеосвязь (через международную правовую помощь), поскольку проживаю в Великобритании.

Хочу подчеркнуть, что я самостоятельно инициировал допрос в формате видеоконференции не только законный, но и наиболее оптимальный и удобный способ получения показов по делу. Однако следствие по непонятным причинам уже четырежды отказалось от этого формата.

Собственно, таким образом – через видеосвязь – на прошлой неделе выступил на судебном заседании по делу, в котором меня почему-то не могут найти.

Обжаловал отказ детективов допросить меня в порядке международной правовой помощи, как этого требует закон в отношении лиц, на законных основаниях проживающих за границей.

Заявил тогда, и сейчас повторяю – я готов предоставлять показания по делу, но детективы НАБУ безосновательно игнорируют требования закона и не желают допросить меня единственно возможным способом”, - написал Довбенко.

Он сообщил, что сколь давно живет и работает в Лондоне, видеосвязь – очевидно, единственный разумный вариант это сделать.

“В целом же моя позиция очень проста – я к этому делу не имею никакого отношения: ни к обстоятельствам дела, ни к лицам, описанным в нем.

Более того, я не получал никаких процессуальных документов, а оглашение меня в розыск – абсурд.

Я нахожусь в постоянной коммуникации с детективами. Предоставил им все подтверждающие документы моего проживания в Великобритании.

Есть большое желание максимально открыто сотрудничать со следствием.

Готов предоставить все необходимые документы, которые есть в моем распоряжении и любую помощь следствию для того, чтобы доказать свою невиновность.

Подчеркиваю, не скрываюсь, даже не знаю, как им еще это сообщить. Уважаю работу антикоррупционных органов и судов. Надеюсь, изучив мое дело, они найдут себе более благодарное занятие, чем искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет”, - написал Довбенко.