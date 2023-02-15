Военный эксперт Олег Стариков сообщил, что западная разведка сейчас полностью контролирует боевые действия в Украине.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Война – это ж путь обмана. Где будет удар именно наших Вооруженных сил и где будет удар вооруженных сил рф, никто не знает. Но самое главное то, что здесь должна работать система разведки как стратегической, так и оперативной, и тактической», - сообщил Олег Стариков.

По словам военного эксперта, украинской разведке сейчас помогают и западные партнеры с помощью космических разведывательных устройств. Информация, как отметил Олег Стариков, передается в режиме онлайн. Сейчас ведется полный контроль за театром боевых действий в пяти сферах: на земле, в воздухе, в море, в киберпространстве и в космосе.

«И вся эта машина направлена на уничтожение какой-то группировки. Сейчас всё это было направлено на то, чтобы, например, уничтожить крейсер «Москва». Это проводилась операция и наземная, и воздушная, и морская, и поэтому был он поражен», - заявил Олег Стариков.

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