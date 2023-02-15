Народный депутат Александр Качура сообщил, что российские пропагандисты, как и нацистские после Второй мировой войны, понесут наказание.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, сейчас у российских пропагандистов истерика, вызванная «Рамштайном-9» и поставками танков в Украину. Тем не менее, как отметил Александр Качура, пропагандисты в рф пытаются успокаивать себя и россиян, что всё до сих пор у них идёт по плану.

«Главное, мои дорогие (российские пропагандисты – Ред.), не забывайте, что вместе с нацистскими преступниками на скамье подсудимых сидели и нацистские пропагандисты», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, такая же судьба ждет и российских пропагандистов, который также после войны окажутся на скамье подсудимых и понесут наказание.

«Например, Юлиус Штрейхер, один из главных пропагандистов нацистской партии, был повешен вместе со всей нацистской верхушкой, что и вас (пропагандистов рф – Ред.) ожидает», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, общественный деятель Валерий Клочок сообщил, какая задача сейчас стоит перед российскими пропагандистами.

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев рассказал, о чем уже говорят российские пропагандисты: «Оставим вновь приобретенные территории».