Народный депутат Александр Качура сообщил, что российские пропагандисты, как и нацистские после Второй мировой войны, понесут наказание.
Об этом он рассказал на своем канале.
По словам народного депутата, сейчас у российских пропагандистов истерика, вызванная «Рамштайном-9» и поставками танков в Украину. Тем не менее, как отметил Александр Качура, пропагандисты в рф пытаются успокаивать себя и россиян, что всё до сих пор у них идёт по плану.
«Главное, мои дорогие (российские пропагандисты – Ред.), не забывайте, что вместе с нацистскими преступниками на скамье подсудимых сидели и нацистские пропагандисты», - сообщил Александр Качура.
Как подчеркнул народный депутат, такая же судьба ждет и российских пропагандистов, который также после войны окажутся на скамье подсудимых и понесут наказание.
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«Например, Юлиус Штрейхер, один из главных пропагандистов нацистской партии, был повешен вместе со всей нацистской верхушкой, что и вас (пропагандистов рф – Ред.) ожидает», - заявил Александр Качура.
Как писала ранее Politeka, общественный деятель Валерий Клочок сообщил, какая задача сейчас стоит перед российскими пропагандистами.
Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев рассказал, о чем уже говорят российские пропагандисты: «Оставим вновь приобретенные территории».