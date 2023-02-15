С 15 февраля по 31 марта в Украине ввели запрет на отлов щуки во всех рыбохозяйственных водных объектах на период нереста (процесс откладывания икры (яиц) самками с последующим оплодотворением их семьям).

За незаконное добывание щуки предусмотрено наказание от административной до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр щуки составляет – 3468 грн.

Напоминаем рыбакам также и о запрете вылова рыбы на зимовальных ямах, которая будет действовать до начала весенне-летнего нерестового запрета 2023 года.