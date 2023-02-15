Политолог Руслан Бизяев сообщил, что Риши Сунак говорил с британским истеблишментом о провале выхода из ЕС и поиске разрешения экономического кризиса и непонятной политической ситуации.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как рассказывает эксперт, в течение нескольких дней премьер Британии Риши Сунак проводил непубличные консультации с британским истеблишментом по поводу текущей ситуации в стране. В частности, отмечает он, речь шла об экономическом кризисе, непонятной политической ситуации, отношениях с ближайшими партнерами – ЕС и США.

«На этой встрече Риши Сунак дал понять, что Brexit как политический процесс практически потерпел фиаско. Потому что все достигшие за этот период достижения не перевесили негативных моментов, особенно для экономики, которые уже сейчас наблюдаются в Британии. Фактически на кону стоял вопрос «что делать?»: продолжать плыть по течению и так получить углубление финансового, а впоследствии и политического кризиса или пойти на переговоры с Евросоюзом, аннулируя Brexit», - объясняет Руслан Бизяев.

К согласию, констатирует он, не пришли, британские элиты не готовы сейчас пойти на столь решительный шаг, как аннулирование итогов Brexit, но остается вопрос о разрешении этой ситуации. По словам политолога, фактически в этой ситуации единственный выход – попросить помощи у США, но пока Байден не готов полностью включиться в эту повестку дня, поэтому британцы раздумывают.

«Размышления Британии полностью меняют ситуацию на европейском континенте. Теперь Британии для того, чтобы реализовать свою концепцию, мало добиться деформации европейской зоны, Европейского Союза. То есть выдернуть из Европейского Союза Германию – это уже не решает проблему. Надо какое-нибудь нестандартное решение. А какое нестандартное решение? Нестандартного решения нет и это говорит о том, что Британия будет его искать», - заключает Руслан Бизяев.

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