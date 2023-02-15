Почти 40% украинцев считают, что возможно повторение такого же наступления России, как 24 февраля, а более 60% опрошенных ответили, что наступление, которое начало России на этой неделе в Украине полностью провалится.

Об этом можно судить по результатам социологического опроса, проведенного компанией Active Group , 11 февраля 2023 г. с помощью онлайн-панели «SunFlower Sociology».

На вопрос «Возможно ли повторение такого же мощного наступления России, как 24 февраля прошлого года?» 39,5% опрошенных ответили, что по всей вероятности, 28,5% - что наступление может быть, а может и нет. 22,3% респондентов считают, что наступления точно не будет, а 9,8% не определились с ответом.

Что касается наступления, которое начало России на этой неделе в Украине, то 62,8% украинцев считают, что оно будет полностью не успешным. Однако 13,8% украинцев ответили, что наступление будет частично успешным, а 2,5% - что наступление будет успешным. Каждый пятый респондент (21%) не определился с ответом.

Полную презентацию с результатами исследования можно скачать по ссылке.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Сбор данных проходил 11 февраля в рамках подготовки проекта "Пульс Недели". Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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