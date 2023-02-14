Уважаемые читатели, друзья, собратья. Эта краткая заметка адресована в первую очередь для тех из вас, кто имеет непосредственное отношение к обороне нашего государства. А среди подписчиков Родфронта, и я знаю это наверняка, не самый высокий процент фронтовиков из всех других тематических каналов. И это заставляет меня гордиться.



Прошел уже год с начала полномасштабной войны. Многие из вас, друзья, уже не просто побывали в боях за Украину: вы уже стали настоящими воинами, прошедшими через самый сложный этап войны. Вы приняли участие в стабилизации ситуации, которая на первый взгляд казалась катастрофой. Вы перемололи русскую элиту, вы отстояли наши города, вы выпиздили кацапа из Киева, из Харькова, из Сум, из Чернигова, из Николаева и, наконец, из Херсона. Не все дожили. Не все остались в строю. Не все выдержали.

Но все сражались и побеждали. И это заставляет меня гордиться вами. Каждым: и вообще, и лично.

Впрочем, война очень далека от завершения. Боюсь делать прогнозы, но я уверен: подобные войны не заканчиваются быстро. Несмотря на все, через что мы прошли, мы только в начале пути: не менее сложного и гораздо длиннее, чем казалось сначала.

Весь этот год я молчал и не пытался давать никаких советов. Те вещи, о которых я хочу поговорить сегодня, не нужны ни новобранцам, ни ветеранам: первые вряд ли поймут о чем я, а вторые наоборот, понимают слишком хорошо и не нуждаются в моих советах. Но сейчас, когда новобранцы прошли свой первый год войны, пора поговорить о действительно важных вещах.

Наиболее умные из тех ребят, которые впервые взяли оружие в руки в прошлом году со мной сейчас согласятся, а чуть более гордые и горячие будут спорить, но констатирую факт: ваш первый год в армии следует сравнить с первым курсом университета. Только сейчас вы наконец-то начали осознавать куда вы попали и чему склонны. Только сейчас вы начали понимать, что военное дело по сути своей это не только наука, но и искусство, и она требует очень серьезной подготовки: и интеллектуальной, и ментальной, и практической. Только сейчас можно утверждать, что вы в какой-то степени овладели базовым квалификационным уровнем и готовы двигаться дальше. Только сейчас вы наконец-то можете претендовать на то, что можете четко определить, в каком направлении вы хотели бы развиваться в дальнейшем: какие навыки овладеть, какие знания углубить, какую позицию занять.

Только сейчас вы начали понимать на практике, что такое профессионализм, ответственность, смелость, лидерство, опытность.

И вы начали понимать, какую цену мы платим, когда пренебрегаем этими вещами.

Таким ребятам, как я посчастливилось пройти этот путь много лет назад и поэтому я прекрасно понимаю ощущение некоторых из тех, кто сейчас это читает. Вы устали. Вы хотите почаще видеть родных. Хотите высыпаться, нормально есть, хотите видеть результат своей работы, хотите, чтобы вся эта хуйня кончилась.

Пидорская власть режет некоторым из вас г/з, хотя вы в зоне бд и выполняете боевые задания. Дебилы командиры издают приказы 200 и не числятся с реальными возможностями подразделения. Некоторые из ваших сослужащих настолько небрежно относятся к службе, что ставят под угрозу не только свою, но и вашу жизнь. Иногда кажется, что вы ихрина не делаете, хотя могли бы. В другое время кажется, что вы делаете все и даже больше, а в то же время другие подразделения не делают ихрина.

Ваши смежники бросили позиции, и теперь вы в полуокружении. Ваша артиллерия бьет куда угодно, но не в цель. Ваша авиация на земле, а пидорская в небе и забомбливает вас в каменный век, в то время как ПВО вообще молчит.

"Де артпидтримка?"

Почему бехи не едут?

«Нахуй нам этот полигон?»

«В смысле на позицию в шести, тут же должен быть взвод!»

«Надо отходить, потому что нам здесь пизда.» «Нас танками кроют уже полтора часа, почему арта молчит?»

«Какого хуя пехота стреляет по моей птичке, вы там кончены или что?» «Рация снова не работает, йобанные связисты, блять!»

«Вы серьезно? Ставить спешку здесь?» "Где медевок?"

«Иобан взводный всегда по отпутскам, когда уже и мы поедем?»

«Какой дебил копал эту позицию?»

Вопросов всегда миллион, а ответов нет никогда. Опускаются руки и берет злобу.

Но на все эти вопросы есть ответ, простой и вместе с тем сложный, как и все на войне. Этот ответ состоит в слове Ответственность.

Вы не первые, кто с этим столкнулся. Эти вопросы есть всегда, у каждого солдата, во всех армиях мира и во всех войнах. Война это хаос, чистый и первозданный: она больше любого человека, это стихия, которую невозможно обуздать.

Можно искать виновных. Можно валить все на конкретных людей или обстоятельства. Но правда жизни состоит в том, что неважно, кто неправильно строил волнорезы: цунами уже здесь и он снесет город.

Ваша задача – это быстро, эффективно и добросовестно бороться с его последствиями.

Ваша задача – взять на себя ответственность.

Мой первый совет для всех, кто читает эти строки: берите ответственность на себя. Так много, как только можете и всюду, где это нужно.

Никогда не ждите, что кто-то решит что-нибудь за вас. Никогда не рассчитывайте, что у кого-то есть идеальный план, как решить за вас ваши проблемы. Никогда не ожидайте, что есть взрослые дяди, которые знают, что делают: берите ответственность на себя. Принимайте решения и будьте готовы стойко воспринимать последствия этих решений.

Главной характеристикой командира является решительность. И если у вас нет в подчинении людей, это не значит, что вы не должны быть решительными и нести ответственность: не забывайте, что у вас как минимум есть вы сами. И за свои действия вы отвечаете лично.

Военнослужащий, который не готов ни за что отвечать, даже за самого себя – это плохой солдат, не способен ни на что.

Если вы видите, что вашу ситуацию можно улучшить и знаете, как именно, дайте четкий и обстоятельный доклад об этом непосредственному командиру. Если необходимые действия не предпринимаются, принимайте их сами.

Вам не нужно разрешение или приказ для того, чтобы углубить окоп. Вам не нужно разрешение или приказ для того, чтобы вступить во взаимодействие с пацанами из соседнего окопа или взять номер командира минометной батареи. Вы не должны ожидать, что вам кто-то и что-то предоставит: вы должны рассчитывать на то, что уже есть и делать все, чтобы иметь больше.

Если ваш командир не беспокоится о проблемах личного состава, возьмите на себя ответственность и делайте это самостоятельно. Если ваш ротный не способен найти для вашего подразделения необходимое снаряжение, возьмите на себя ответственность и сделайте это сами.

Командир отделения выведен из строя и не способен отдавать приказ? Громко и четко заявите: «Беру командование на себя!» и действуйте. Начальник службы ГСМ отказывается выдавать необходимое топливо? Плюньте ему под ноги и найдите его без помощи других.

Всегда берите на себя ответственность и будьте готовы к последствиям. Никогда не ожидайте, что кто-то сделает за вас или для вас. Если так случается, даже если человек просто делает свою работу, будьте благодарны.

Всегда исходите из наихудшего варианта развития событий и ищите варианты для улучшения текущей ситуации.

Именно ответственность и упорство к выполнению взятых на себя задач является тем элементом, который чеканит профессионала. Ответственность за себя и собственные действия являются фундаментом дальнейшего развития: ответственностью за действия других. Ответственность – это фундамент лидерства.

Эффективное подразделение – это пирамида ответственности. Любое другое подразделение или учреждение, организованное по другому принципу, является принципиально недееспособным образованием.

Полное и всестороннее осознание этого факта является первым шагом к укрощению хаоса – к полной и окончательной победе над собой, над обстоятельствами и над врагом.





Слевин Тоцкий