Публицист и философ Святослав Вышинский рассказал, на чем строилилась идеология в Италии перед Второй мировой войной.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Само понятие фашизма происходит от римского образа фасции. То есть это прутики, которые связывались в пучок, и они отображали идею солидарности древнеримского народа. Этот образ фасции – не изобретение Муссолини, но он использовал его как символ сословной и классовой солидарности итальянского народа», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, в этом смысле фашизм – это, с одной стороны, консервативное движение. Как отметил Святослав Вышинский, идея фашизма – это идея «консервативной Реконкисты», когда признаются различия и разный функционал за разными сословиями и признается, что каждый из этих классов и сословий необходим для существования нации.

«Признается, что только в идее солидарности и единства пролетариев или просто представителей труда, буржуазии, капиталистов, духовенства нация, народ может объединится для достижения какой-то высокой цели», - заявил Святослав Вышинский.

Как писала ранее Politeka, публицист Александр Новохатский рассказал, как диктатор закрепляет свой режим в государстве: «Состоит из трех ходов».

Также Politeka сообщала, что публицист Святослав Вышинский рассказал, когда возникло понятие нации: «Это организованная народность».