Народный депутат Александр Качура сообщил, что россия цинично лезет в чужие государства.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, президент Молдовы Майя Санду заявила, что россияне готовят в их стране государственный переворот. Как отметил Александр Качура, из-за этой угрозы над страной уже закрыли авиасообщение.

«Вместо того, чтобы развивать собственную страну и заботиться о своих гражданах вы (россияне – Ред.) опять лезете в чужое государство, цинично лезете. Это зло в чистом виде», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул Александр Качура, попытки россиян совершить государственный переворот в Молдове, вторгнуться в еще одну страну – это весомый аргумент для западных партнеров Украины.

«Это дополнительный аргумент для наших европейских партнеров и участников «Рамштайн-9» о том, что зло должно быть уничтожено. Только в этот раз окончательно», - добавил Александр Качура.

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