Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что на следующей недели в россии могут объявить о закрытии границ, поэтому США призывает американцев покидать россию уже сейчас.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как сообщает гость программы, США уже сообщили своим гражданам, американцам, что пора покидать россию. Возможно, рассуждает он, у их разведки есть сведения, что будет какое-то политическое решение на следующей недели в россии.

«Это может быть волна мобилизации, это может быть объявление войны, это может быть закрытие границ, кстати, это тоже мера», - отмечает Михаил Шейтельман.

Возникает вопрос, констатирует он, почему США просят американцев покинуть россию. Как объясняет политтехнолог, огромное количество американцев имеют двойное гражданство США и россии, какая-то часть из них может находиться как раз на территории россии, а в случае закрытия границ их уже не выпустят.

«Потому что, если этот американец гражданин россии, то его уже не выпустят, если закроют границу. И тогда Америке придется опять на кого-то обменивать, она не хочет обменивать своих граждан, поэтому она их призывает прямо сейчас уехать», - заключает Михаил Шейтельман.

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