Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сегодня Украина только ждет оружие и тогда победа не за горами, а после войны она точно станет членом ЕС.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, сегодня уже есть понимание, что наша победа стопроцентная. К тому же, добавляет он, как только победа будет за нами, Украина будет если не первой, то второй страной в Европе.

«То, что я вижу сегодня, могу сказать, что уверен на 100%, что нас пригласят по другой процедуре в Евросоюз, и они будут просить, чтобы мы вошли в НАТО, потому что такого военного контингента нет. Это правда. И сегодня мы ждем только оружие. Когда у нас будет оружие, мы будем №1 в Европе», – утверждает Георгий Биркадзе.

Попутно он вспоминает свой телефонный разговор с двоюродной сестрой в Грузии, которая говорила, что мечтает о таком президенте, как Зеленский, и, если бы он участвовал в выборах в Грузии, 100% победил бы.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, от кого зависит решение передать Украине самолеты.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал поездку Зеленского в европейские страны.