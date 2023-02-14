Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сегодня Украина только ждет оружие и тогда победа не за горами, а после войны она точно станет членом ЕС.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
По словам эксперта, сегодня уже есть понимание, что наша победа стопроцентная. К тому же, добавляет он, как только победа будет за нами, Украина будет если не первой, то второй страной в Европе.
«То, что я вижу сегодня, могу сказать, что уверен на 100%, что нас пригласят по другой процедуре в Евросоюз, и они будут просить, чтобы мы вошли в НАТО, потому что такого военного контингента нет. Это правда. И сегодня мы ждем только оружие. Когда у нас будет оружие, мы будем №1 в Европе», – утверждает Георгий Биркадзе.
Попутно он вспоминает свой телефонный разговор с двоюродной сестрой в Грузии, которая говорила, что мечтает о таком президенте, как Зеленский, и, если бы он участвовал в выборах в Грузии, 100% победил бы.
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Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, от кого зависит решение передать Украине самолеты.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал поездку Зеленского в европейские страны.