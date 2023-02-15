Юрист и военный Святослав Дубина сообщил, что деятельность предприятий в западных странах анализируют с помощью определенной программы.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам юриста, в западных странах действует система контроля за действиями предприятий, которая простроена на законе Бенфорда. Эту систему в своей деятельности используют и контролирующие правоохранительные органы.

«Если предприятие, например, честно работает, всю отчетность, которую оно подает, все документы, которые оно ведет, с помощью определенной программы можно анализировать», - рассказал Святослав Дубина.

Как отметил юрист, также с помощью этой системы можно оперативно выявлять предприятия, которые нарушают законодательство и проводят какие-то махинации. Потом уже с этими предприятиями работают правоохранительные органы.

«Но работают как? Путем либо проверок, либо оперативно-разыскной деятельности устанавливают эти факты и доводят их в суде», - добавил Святослав Дубина.

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