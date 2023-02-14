8 февраля в Одесской области и в военной части А1942 повешенным нашли военнослужащего 37-го отдельного полка связи 21 -летнего Михаила Тригуба.

Об этом изданию рассказали мать и брат покойного – Наталья (Ляшенко) Тригуб и Виктор Ляшенко.

Предварительно установлено, что парень покончил с собой, однако семья в такую ​​версию не верит. Причины и обстоятельства пока не известны, ведется расследование.

Михаил Тригуб был призван на срочную службу 5 апреля 2021 года. По военной профессии – связист. По словам матери Михаила, 44-летней Натальи, сын любил службу, товарищей, но недолюбливал командование из-за вроде бы неподходящего отношения к подчиненным.

6 февраля 2022 года покойный Михаил в последний раз написал брату, 25-летнему Виктору, и попросил денег на пилюли. До зарплаты был один день, но парень болел и нуждался в лекарстве. По словам 25-летнего брата Виктора, Михаил сообщил, что будет ехать в госпиталь, чтобы купить лекарство против простуды.

На следующий день, 7 февраля, Михаил направил большую часть зарплаты семье, а также примерно в 20:00 переписывался с тетей, которая сообщила, что не заметила ничего необычного за своим племянником. Виктор рассказал, что Михаил посылал деньги семье и планировал купить себе мотоцикл, строил планы на будущее. До 15:00 8 февраля Михаил последний раз был онлайн в соцсетях.

Из переписки становится ясно, что у военнослужащих был какой-то конфликт с командованием, а между солдатами были ссоры. По словам Виктора, большинство переписок с телефона Михаила исчезли.

Смерть констатировали в 17 часов 8 февраля. Около 21 часов из воинской части позвонили матери Михаила Натальи и сообщили о самоубийстве сына. Мать не сразу поверила в услышанное, ведь знала, что сын не мог совершить самоубийство.

«Я в это не верю. Он не мог сделать сам. Как ему тяжело не было, он этого не мог сделать. Домой собирался, говорил, что еще приедет. Всегда отвечал, что все нормально. Хочу добиться справедливости», – рассказала нам мать Михаила Наталья.

10 февраля родители из родной Киевской области поехали в Одесскую область за сыном. В части им предложили остаться и переночевать. По словам матери, нужно было подождать несколько дней, чтобы тело сына отправили домой в Киевскую область. Она добавила, что им предложили самим оплатить отправку сына, чтобы не ждать. С сослуживцами Михаила пообщаться родителям не разрешили.

«Когда мы узнали – не могли поверить. Как это можно сделать, чтобы в спальном мешке повеситься на кровати? Выраженных следов удушения не было. Он был прямолинеен. Всегда напрямую говорил», - со слезами рассказал нам о Михаиле его брате Викторе.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство, семья была на допросе у следователя. По словам брата, сначала им рассказали, что Михаил задохнулся в спальном мешке, позже сообщили, что он в спальном мешке повесился на веревке на двуспальной кровати.

«За ребят вступался, командиров не любил. Говорил, что самоубийства уже совершались у них в части. Последний раз парня спасли, увидели, что ушел в подвал застрелиться», - добавляет брат Виктор.

Родители подали заявление в полицию еще и в Киевской области. В настоящее время должна проходить повторная судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается. Родители заявили, что хотят справедливого наказания виновным и честного и справедливого расследования дела сына.