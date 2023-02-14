Государственная экологическая инспекция Украины сообщает, что территориальными и межрегиональными территориальными органами Госэкоинспекции с 24 февраля по 13 января полномасштабное вторжение зафиксировано и рассчитано количественный показатель ущерба, причиненного оккупантами на территории наших государств. В результате есть следующие данные:

Более 280 тыс м2 – грунтов загрязнено опасными веществами,

14 миллионов м2 – земель засорено остатками уничтоженных объектов и боеприпасов

687 тыс т – нефтепродуктов сгорело во время обстрелов, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами;

Более 59 тыс га - лесов и других насаждений выжжены ракетами и снарядами, некоторые из них будут возобновляться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные - потеряны навсегда;

1 тысяча 597 т. – это масса загрязняющих веществ, попавших в водные объекты;

2 миллиона 903 кг. - масса посторонних предметов, материалов, отходов и/или других веществ, попавших в водные объекты.

За 11 с половиной месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде на сумму свыше 1 триллиона 896 миллиардов гривен.

Такие данные рассчитаны в соответствии с методиками, определяющими размер ущерба, нанесенного по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.

Следовательно, общая сумма ущерба загрязнения почв и засорения земель составляет более 847 миллиардов гривен.

За загрязнение атмосферного воздуха общая сумма ущерба составляет 992 миллиарда гривен. А за загрязнение, засорение водных ресурсов рассчитан ущерб более 56 миллионов гривен.