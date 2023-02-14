Государственная экологическая инспекция Украины сообщает, что территориальными и межрегиональными территориальными органами Госэкоинспекции с 24 февраля по 13 января полномасштабное вторжение зафиксировано и рассчитано количественный показатель ущерба, причиненного оккупантами на территории наших государств. В результате есть следующие данные:
Более 280 тыс м2 – грунтов загрязнено опасными веществами,
14 миллионов м2 – земель засорено остатками уничтоженных объектов и боеприпасов
687 тыс т – нефтепродуктов сгорело во время обстрелов, загрязнив атмосферный воздух опасными веществами;
Более 59 тыс га - лесов и других насаждений выжжены ракетами и снарядами, некоторые из них будут возобновляться в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные - потеряны навсегда;
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Участнику "Україна має талант" светит до 10 лет тюрьмы: в чем его обвиняют
Скандал гремит в Минздраве: в чем оказался замешан экс-замминистра
Взрыв прогремел в жилом доме в Днепре: появились фото и трагические подробности
Мужчина рассказал, как предчувствие матери спасло их в доме на Набережной Победы: "Лучше съехать..."
1 тысяча 597 т. – это масса загрязняющих веществ, попавших в водные объекты;
2 миллиона 903 кг. - масса посторонних предметов, материалов, отходов и/или других веществ, попавших в водные объекты.
За 11 с половиной месяцев войны российская агрессия нанесла ущерб окружающей среде на сумму свыше 1 триллиона 896 миллиардов гривен.
Такие данные рассчитаны в соответствии с методиками, определяющими размер ущерба, нанесенного по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху.
Следовательно, общая сумма ущерба загрязнения почв и засорения земель составляет более 847 миллиардов гривен.
За загрязнение атмосферного воздуха общая сумма ущерба составляет 992 миллиарда гривен. А за загрязнение, засорение водных ресурсов рассчитан ущерб более 56 миллионов гривен.