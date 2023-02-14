Общественный и политический деятель Валерий Клочок сообщил, что в россии продвижением идеологии занимаются пропагандисты.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«На кого она (российская пропаганда – Ред.) рассчитана? На российскую аудиторию, чтобы она шла умирать в Украине. Мы очень часто недооцениваем геббельский момент в путинском режиме, а он очень мощный. Я не случайно россию сравниваю с нацистской Германией, потому что россия нацистская на сегодняшний день», - сообщил Валерий Клочок.

По словам общественного деятеля, вся политика нацизма построена на идеологии. Как отметил Валерий Клочок, Германия реализовывала эту идеологию с помощью написания соответствующих книг, которые продавались миллионами. А в россии продвижением этой идеологии занимаются пропагандисты Соловьев, Скабеева, Симоньян на телевидении.

«Это их задача, и они это делают по телевидению. Вот почему я говорю, что надо очень глубоко и часто сравнивать именно существующие там намерения со Второй мировой войной», - заявил Валерий Клочок.

Как писала ранее Politeka, Руслан Бизяев рассказал, о чем уже говорят российские пропагандисты: «Оставим вновь приобретенные территории».

Также Politeka сообщала, что политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил отличие украинцев от россиян: «Есть конкурентное новостное поле».





