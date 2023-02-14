Идеолог Олесь Доний рассказал, что в США и Польше при переписи населения задают вопрос о множественной самоидентификации и люди определяют свою первую и вторую национальность.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Украинские татары уже не татары? Конечно, татары, но это не отрицает, что они еще и украинцы. В нынешнем мире есть не только вопросы самоидентификации, то есть как человек сам себя представляет, называет. Может быть множественная самоидентификация», – отмечает Олесь Доний.
По его словам, этой практики пока нет в Украине, но есть, например, в Польше и США: там на переписи населения спрашивают о множественной самоидентификации, первой и второй, это может быть поляк и украинец, украинец и поляк.
«Итак, самоидентификация может быть множественной. Любое государство заинтересовано в стабильности, а значит, в чувстве единства всех граждан, независимо от происхождения, независимо от взглядов, независимо от убеждений. Иначе может происходить ситуация, как в свое время в Словакии», - объясняет Олесь Доний.
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В частности, рассказывает он, тогда из 15 миллионов населения примерно 3 идентифицировали себя немцами и австрийцами, поэтому радостно приветствовали нацистскую оккупацию. Как отмечает эксперт, на это много доказательств, фотографий, а все потому, что не было общей идентификации.
Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.
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