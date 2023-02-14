Адвокат экс-нардепа Максима Никитася Артур Габриелян на своей странице в Facebook заявил, что публичное обращение Бориса Филатова к НАБУ с просьбой выдать ему 10% премии от суммы взятки, которую предлагал ему Микитася– это чистый пиар, не имеющий связи с реальностью поскольку никакие финансовые ресурсы не признавались предметом преступления, пишет Апостроф .

«Господин Филатов отметил, что размер такого вознаграждения составляет 10% от предмета преступления, то есть 22 миллиона у.е., которые Микитаь ему предложил. Очень странно, что профессиональный юрист с огромным опытом озвучивает сентенции, не имеющие никакого отношения к праву исходя из ст. 53-7 Закона «О предотвращении коррупции», такое вознаграждение ему не предусмотрено, поскольку никакие средства по делу не проходят и не признавались предметом преступления. Учитывая тот факт, что против господина Филатова лично открыто по меньшей мере несколько уголовных производств, он уже должен неплохо ориентироваться в материале», – подчеркнул правозащитник.

Также Габриелян публично обратился к Борису Филатову с вопросом: будет ли городской голова Днепра также активно помогать НАБУ и другим правоохранительным органам в расследовании многочисленных уголовных дел, фигурантами которых являются действующие заместители господина Филатова и ряд должностных лиц городской администрации?

«История с до/построением метрополитена, как показала практика десятков уголовных дел, стала настоящей «кормилицей» для местных «предпринимателей» и продолжает быть по сей день. Планирует ли господин Филатов в очередной раз выступить в роли агента НАБУ по одному из многочисленных производств, в которых фигурируют его действующие заместители и другие чиновники городской администрации? Также действуют, если что. Вопрос, конечно же, риторический», – добавил адвокат.

Артур Габриелян убежден, что на помощь ВСУ можно перенаправить десятки миллионов гривен, которые городские власти Днепра тратят на собственный пиар.

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«Городской голова Днепра господин Филатов недавно начал выпрашивать у воюющего государства свою «десятину» – премию, как агенту НАБУ, за «содействие» по делу против Максима Микитася, которую пообещал мгновенно передать на нужды ВСУ. Если уж речь зашла о помощи нашим безусловно Героическим ВСУ, то, может, начать с чего-то реального? К примеру, на 2023 год городской совет Днепра выделил на собственный пиар 35 миллионов гривен! Почему бы не перенаправить финансирование в действительно благородное дело? Этот вопрос, кстати, находится в компетенции мэра Днепра», – заключил Габриелян.

Напомним, что 18 октября 2022 года агенты НАБУ задержали экс-нардепа Максима Микитася при попытке подкупа городского головы Днепра Бориса Филатова по делу о строительстве метрополитена в Днепре – в прессе фигурировало рекордное предложение взятки в 22 миллиона евро .

В настоящее время идет рассмотрение дела, а Высший антикоррупционный суд недавно продлил арест Микитася до 7 апреля.